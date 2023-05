Elena Gijón: "Para los de Otegi los tiros descerrajados en la nuca no son razón suficiente para renegar de alguien"

Bildu mete en sus listas a 7 asesinos de ETA y a otros 37 condenados, por ser aún más hirientes, dos de sus candidatos lo van a ser en los municipios en los que ellos mismos asesinaron. Bildu es una fuerza legal, constitucional y reconocida por nuestra democracia. Lo cuál no quiere decir que llevando a asesinos en sus listas no nos haga saber a todos que para los de Otegi, los tiros descerrajados en la nuca no son razón suficiente para renegar de alguien. Esto debe constar no sólo para denunciar la impunidad con la que se mueven los de Bildu sino cómo mira para otro lado el Gobierno que pacta con ellos o ERC que les considera un partido importantísimo en España.