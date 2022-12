Elena Gijón: "Este PSOE vive en el adanismo propio de quien piensa que con él empezó todo y lo anterior es caspa"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo sostiene en Onda Cero que la reforma de la malversación que pretende el gobierno no tiene un pase. Y no es una opinión aislada. El presidente del gobierno está al frente de una operación destinada a que los independentistas se libren de todos y cada uno de los delitos que cometieron el primero de octubre.

Ya no hay sedición y está a punto de endulzarse la malversación para que desviar dinero público, siempre que no sea para metérselo en el bolsillo propio, no esté penado. Este PSOE que lleva en sus letras "español" se sustenta en independentistas. Defiende los servicios públicos, pero no protege el dinero de todos. Y vive en el adanismo propio de quien piensa que con él empezó todo y lo anterior es caspa.

Por ejemplo, Joaquín Leguina, presidente socialista de la Comunidad de Madrid con varias mayorías absolutas del 83 al 95. Pero le consideran un facha y le expulsan. Quien sabe si con él se sentirán expulsados muchos socialistas que no se reconocen en este partido.