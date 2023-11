Carlos Alsina: "He aprendido mucho en estos 30 años como para defenderme en el oficio y en este medio"

Esta noche se entregan las Antenas de Oro, que concede cada año la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión y que cumplen 50 años. Uno de los galardonados con estos premios a la labor periodística es el director de 'Más de uno', Carlos Alsina, que explica en 'Noticias fin de semana', con Juan Diego Guerrero, que está en un buen momento radiofónico: "Ya he aprendido a hacer muchas cosas en estos más de 30 años como para poder defenderme en el oficio y en este medio".

Asegura que está convencido de que no sólo la competencia le respeta sino que también le escuchan cada mañana "para aprender lo que no se debe hacer" y también porque "es bueno saber qué están haciendo los demás". "Yo creo que en la radio nos distinguimos por respetarnos bastante y llevarnos bien casi todo el año todos los que hacemos programas", afirma.

Enumera cuáles son las cualidades que comparte con sus colegas de las mañanas, Carlos Herrera y Ángels Barceló: "Nos parecemos mucho, pero luego cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre, unos tiramos más por el humor, la información, la ficción; tenemos nuestros pequeños vicios".

Por último, mantiene el secreto sobre a quién va a tener presente en su mente esta noche cuando recoja el galardón, y da en directo una importante exclusiva sobre lo que le queda por hacer en la radio: "Me queda por hacer Radioestadio y los informativos de fin de semana, que no me parece una mala salida profesional, pero tranquilo Juan Diego, te dejamos acabar la temporada".