Carlos Alsina recibe la Antena de Oro 2023: "El periodismo sólo fue una excusa para hacer radio"

Carlos Alsina ha sido premiado con la Antena de Oro 2023, que concede cada año la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión y que cumplen 50 años, y que reconocen la labor periódistica.

En su discurso de agradecimiento ha querido acordarse de varias personas. Entre ellas, su primer redactor jefe al que comunicó, cuando estaba de prácticas en un periódico, que le habían contratado en una cadena de radio que empezaba y que se llamaba Onda Cero.

"Me dijo: '¡Pero tú estás loco! ¿Qué te pasa, Carlos? El periodismo se hace en la prensa, no en la radio. La radio es 'bla, bla, bla', la radio es para charlatanes -que en eso, tenía razón-.", ha narrado el persentador.

"Yo no quise desanimarle, pero es que yo nunca quise hacer periodismo. Yo quería hacer radio porque el periodismo sólo era una excusa para tener un programa de radio", ha reconocido.

Acto seguido ha querido acordarse de tres grandes del medio radiofónico: Luis del Olmo, Iñaki Gabilondo y José María García. "No me puedo subir a este escenario sin decir que me estoy acordando de Luis del Olmo, que no nos puede acompañar y me estoy acordando de la presión que sufrí la primera vez que entré en un estudio de radio en el que estaba él porque Luis era enorme y yo me veía muy pequeñito, muy ignorante y Luis era el capitán de un portaviones".

"De la primera vez que pude estrecharle la mano a Iñaki Gabilondo, que dije 'pero si es de verdad, me ha saludado a mí Iñaki', y de la primera vez que José María García entró en un programa mío, que ahí ya dije 'ya te puedes ir porque se lo va a quedar' porque García es arrollador y magnético. Por eso, cuando oía a García de adolescente, no era como Cristina Pardo que quería ser periodista. Yo quería ser ciclista, José María, escuchándote, por la emoción que transmitías", ha afirmado.