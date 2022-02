Alfonso Fernández Mañueco: "El olvido de Pedro Sánchez con Castilla y León lo reconocen los propios votantes del PSOE"

El presidente de la Junta de Castilla y León y candidato del PP en las elecciones autonómicas del próximo 13 de febrero, Alfonso Fernández Mañueco, ha desvelado la importancia de los comicios del próximo 13 de febrero para Castilla y León, donde se juegan el papel que quieren que tenga la comunidad en el resto de España.

Desaparición de la joven Esther López

Fernández Mañueco ha reconocido no tener ninguna información oficial respecto al cuerpo sin vida de una mujer que ha sido hallado este sábado en la zona en la que buscan a Esther López, la joven desaparecida en Traspinedo (Valladolid): "Ahora hay que dejar trabajar a las fuerzas de seguridad y que el peso de la ley caiga sobre el o los culpables".

Elecciones Castilla y León

Reconoce que en las elecciones que tendrán lugar el próximo domingo 13 de febrero, se juegan el peso que quieren que tenga Castilla y León en el resto de España y que para eso él necesita un Gobierno "fuerte, en solitario y que sea un factor de moderación y de equilibrio".

El candidato afirma que el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, maltrata a Castilla y León: "Cuando Aznar y Rajoy gobernaban España, teníamos un trato distinto. El olvido de Sánchez con Castilla y León lo reconocen los propios votantes del PSOE".

¿Qué Gobierno quiere para Castilla y León?

Los sondeos le dan claro ganador de los comicios, aunque no obtendría la mayoría absoluta por sí solo, sino que tendría que pactarla con Vox. Sobre esto, afirma que no se fía de las encuestas, "ni de las favorables ni de las no favorables. Ni de las buenas, porque desmovilizan el voto, ni de las malas, porque lo desmoralizan". En cualquier caso, asegura que sólo el PP es capaz de ofrecer un proyecto de futuro por lo que piden "unir los esfuerzos" y concentrar el voto en las urnas: "A partir del día 13 ya hablaremos de esto, pero yo quiero un gobierno en solitario porque es lo que ofrece estabilidad a Castilla y León y así no tendremos hipotecas ni trabas".