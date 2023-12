Los consejos de un psicólogo para superar las cenas Navideñas y no morir en el intento

La Nochebuena sigue siendo una de las noches del año en la que la Policía recibe más llamadas por reyertas entre familiares.

Que si has engordado (o adelgazado), que "para cuándo la boda" o el bebé, son algunos de los comentarios fuera de lugar que pueden hacer que el ambiente se enrarezca en la mesa. Por no hablar de la política...uno de los temas que más rencillas genera en este tipo de eventos.

Para apaciguar los ánimos y si el reencuentro con tu cuñado, tu suegra o cualquier otro invitado a la cena te inquieta, los consejos del psicólogo Rodrigo Martínez de Ubago te pueden ayudar a que la Nochebuena sea, efectivamente, una noche de paz.

Lo que debemos evitar

El psicólogo, experto en cenas de alto riesgo, explica que lo primero de todo es "tener una actitud positiva" ante lo que nos espera en la cena. "Tengamos en la cabeza qué podemos hacer para que salga bien".

Rodrigo aconseja, además, no beber, ya que el alcohol es siempre "un mal compañero". "Llegar con demasiado alcohol a la cena puede facilitar que se produzcan situaciones tensas".

En cuanto a la conversación, el psicólogo apuesta por "no sacar" aquellos temas que sabemos que pueden molestar a alguien, especialmente temas de política y fútbol. "Hay que tener cuidado con no herir sensibilidades", añade.

Localizar a alguien entre los invitados que pueda actuar de mediador también nos puede ser muy útil. "A esta persona hay que pedirle que ponga paz si se produce algún conflicto".

Pero si todo esto no funciona y lo damos por imposible, lo mejor es "no acudir a la cena". "No tiene mucho sentido ir a un lugar en el que sé que todo va a salir mal", concluye.