Ni tan mal 31/07/2022

Este domingo hablamos de cómo se van a introducir los drones en nuestras vidas de manera cotidiana, nos lo contará Palmira Benajas. Seguimos descubriendo los sitios más cool de nuestro país. Profundizamos en las curiosidades que nos dejan los servicios secretos de todo el mundo con el autor del libro, "Eso no estaba en mi libro de historia del espionaje". Hoy llegaremos a la catedral de Santiago y recogeremos la compostela. El deán de la catedral nos contará experiencia s vividas por los peregrinos que llegan hasta allí. No faltarán las anécdotas del mundo de deporte con Eduardo Esteve. Esta noche se acerca a nuestro estudio Roberto Leal, conoceremos mucho más sobre él. La música la pondrá Rozalen que nos hace un hueco en su gira para acompañarnos esta tarde. Y sabremos como aprovechar las redes para potenciar nuestro perfil profesional, nuestra marca personal. Y por supuesto no faltará un nuevo relato en números romanos.