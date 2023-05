Alsina, sobre la renuncia electoral de los condenados de ETA: "El electorado ya no aplaude tener antecedentes penales"

Estos últimos días se ha podido ver al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en los mítines del PP por las distintas comunidades de España con una cazadora color caqui que se la prestó un compañero de partido.

Feijóo había estado en un acto del PP en Badajoz, donde hacía calor, y continuaba su ruta por Valladolid y luego por Toledo, donde hacía más frío y llovía. Como no tenía previsto ese cambio de tiempo, el diputado por la Asamblea de Madrid, José Enrique Núñez, le dejó su chaqueta con la que dio el mitin en Toledo y ha continuado con ella durante varios días.

José Enrique Núñez ha estado esta mañana charlando con Alsina y ha explicado que asume que se la ha regalado al presidente de su partido, aunque Feijóo ha asegurado que se la piensa devolver.

"Feijóo le ha dicho que se la devuelve al final de la campaña, pero no le ha concretado de qué campaña habla, que puede ser la de diciembre", bromea Alsina sobre esta anécdota que deja la campaña electoral.

La renuncia de los etarras a estar en Bildu

Por otro lado, uno de los anuncios de la mañana es que los siete condenados de ETA por delitos de sangre han decidido renunciar a ser candidatos de EH Bildu en las próximas elecciones del 28 de mayo.

Tirar de pistoleros y asesinos como cantera de lista electoral ya no es un activo para sus votantes

Para Alsina, elde este anuncio es que quizás en Bildu se han dado cuenta de que "tirar decomo cantera de lista electoral", "que el electorado ya no aplaude tener antecedentes penales".

Al final, esto desactiva el argumento que se ha escuchado estos días, prefiriendo que los ex etarras estén de concejales a que sigan matando, puesto que no hay que elegir entre ambas opciones; "se puede no matar y no presentarte a concejal en el pueblo donde mataste".

Bildu genera problemas al PSOE

Todo este asunto ha generado un problema al PSOE, por su relación "fluida y cada vez más cortés" con Bildu en el Congreso después de haber llegado a acuerdos legislativos como la ley de memoria o la ley de vivienda.

Al respecto de esto, Alsina cuestiona "por qué al PSOE no le conviene decir lo que realmente piensa sobre Bildu", si es verdad que está orgulloso de la política legislativa con Bildu. Este es un debate que todavía no tiene resuelto el PSOE y que le está afectando negativamente en esta campaña electoral.