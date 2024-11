Alsina, a Griso sobre su encuentro con los reyes: "Tuvieron el detalle de querer saludarnos"

Ayer, durante su visita a Chiva, los reyes conversaron con Carlos Alsina, que pudo hacerles unas preguntas.

Alsina ha recordado en 'Espejo Público', con Susanna Griso cómo vivió ese momento. El periodista ha reconocido que no daba un duro porque el rey y la reina hablaran con él.

Esperaba que los reyes me saludaran, no que me hablaran

"Esperaba que me saludaran, pero no que me hablaran", asegura. Alsina dice que le consta que los reyes son oyentes de radio y que al verle allí les salió la reacción de oyente de acercarte al locutor del programa que escuchas.

Sobre el momento en el que la reina le dice que en su visita quieren escuchar a los damnificados, les sirve para saber el estado de ánimo. "Si ellos se quedaron en Paiporta fue porque habían escuchado tantos testimonios duros de que ahí no había ido nadie, querían que no se sintieran abandonados", ha dicho el periodista.

"Lo que sucedió ayer es consecuencia de lo que sucedió en Paiporta", ha recalcado Alsina.

En cuanto a lo que vio en Chiva durante su visita, Alsina ha explicado a Susanna Griso que ahora hay "una segunda capa de la tragedia, que es las consecuencias psicológicas", y que hay que conseguir transmitir eso.