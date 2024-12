Alsina en 'Espejo Público': "Quien tiene que investigar si las señalaciones son ciertas es la Fiscalía Anticorrupción"

A inicios de esta semana el empresario Víctor de Aldama declaraba como investigado por el 'caso Koldo' ante el Tribunal Supremo. Una citación en la que Aldama ha presentado un documento manuscrito al que ha tenido acceso Onda Cero; una nota en la que se incorpora un listado de adjudicaciones amañadas con letra de Koldo García.

Ahora es el turno de Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos que, antes de declarar ante el Supremo ha roto su silencio alegando que "Ábalos no ha hecho nada ilegal".

Ante este panorama político, Carlos Alsina explica en 'Espejo Público' que "la acusación en esta causa no la ejerce Víctor de Aldama", sino que "quien lleva la acusación es la Fiscalía Anticorrupción".

Así, recuerda que "antes de que Aldama cambiara la actitud y empezase a hablar" de figuras como "Ángel Víctor Torres, Santos Cerdán o el propio Pedro Sánchez ya había una causa judicial. Ya hubo un informe de la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) que es el origen de que Ábalos esté imputado en el Supremo".

Presentación de pruebas

En opinión de Carlos Alsina respecto a la veracidad o no de las pruebas presentadas por Aldama, alega que "él en realidad no tiene que presentar pruebas porque él no es la acusación. Quien tiene que investigar si las señalaciones son ciertas o no" son organismos como la "Fiscalía Anticorrupción, la UCO", etc.

Al hilo de lo anterior, Alsina añade que "lo que diga Óscar Puente no tiene ninguna relevancia penal", en referencia a las declaraciones que ha efectuado el actual ministro de Transportes después de las pruebas presentadas por Aldama ante el Supremo.

"Quien tiene que explicar lo que significa esa nota es, primero, quien la escribió. Sabemos la interpretación que hace Aldama de ese pantallazo, pero quien tendrá que explicar es Koldo García", añade.