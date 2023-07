Alsina corrige a Pedro Sánchez: "No es un error, estás incumpliendo tu obligación de rendir cuentas"

Carlos Alsina ha respondido al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, sobre el único error que ha admitido tras la derrota del PSOE en las elecciones del 28M.

En lo que llevamos de precampaña, el único fallo que el propio Pedro Sánchez ha admitido es no haber aceptado entrevistas en los medios no afines para rebatir lo que él considera bulos y manipulaciones sobre su gestión.

Carlos Alsina ha contestado en la tertulia de 'Más de uno' que "no se llama error, que cuando tú vetas al 90% de los programas de radio y de televisión y durante una legislatura entera dices 'no es no' a cada petición de entrevista que te hacen, no estás cometiendo un error, estás incumpliendo con tu obligación de rendir cuentas ante los periodistas, los medios de comunicación y la sociedad".

Añade Alsina que la obligación del presidente es "no es ir a los medios a rebatir los bulos, tu obligación es ir a los medios a rendir cuentas de lo que haces como gobernante".

Lo inaudito de esta campaña electoral

Carlos Alsina ha llamado la atención también sobre lo excepcional que está siendo esta campaña electoral en la que está pasando algo de lo que él no tenía recuerdo que haya ocurrido antes.

El periodista asegura que no tiene recuerdo que en campañas electorales anteriores lo que se analice en las entrevistas al presidente sea las preguntas del entrevistado y no las respuestas del gobernante o candidato.

Recuerda la época en la que José María Aznar cuando era presidente no se dejaba entrevistar por Iñaki Gabilondo, un veto que le fue reprochado al expresidente y no al entrevistador, pero ahora "han cambiado mucho los tiempos" y pasa lo contrario.