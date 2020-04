El repaso lírico de la semana de Carlos Rodríguez Braun

Nada rompe la paz del templo, qué curiosa esta Semana Santa,

Felipe González estuvo sensato, me gusta, aunque no me encanta.

El presidente elogió a las empresas, bien, no como los de Podemos,

García Page defendió a Pedro Sánchez, sí, ya lo sabemos.

¿Defunciones hasta junio? Confirmó el INE: el dato a final de año,

Y hoy tendrás cómicos, Alsina, y Cruz Roja, sin ningún daño.

Enrique Roca del Consejo Escolar rechazó el aprobado general,

Desde China volvió a charlar contigo Lucas de la Cal,

El sociólogo Noguera te habló de renta básica universal,

#UstedSeñora desconfía, porque igual no es temporal.

Inquieta la Residencia de Las Rozas. Pero, don Marcos, ¿sabe qué?

Que la respuesta, a pesar de todo, sigue siendo:[[LINK:EXTERNO|||https://www.ondacero.es/programas/mas-de-uno/oyentes-facciamo-finta-che_202004065e8b17e62379790001493f11.html|||Facciamo finta che…]]