Presidente del Consejo Escolar del Estado: "Ningún alumno puede quedar atrás por falta de medios"

Asegura que las recomendaciones y propuestas que voten en la comisión permanente del Consejo Escolar del Estado seguramente haya que modificarlas, pero cree que deben estar centradas en apoyar al alumnado y que los esfuerzos vayan en que todos los alumnos puedan acceder a todos los aprendizajes y los materiales y que ningún alumno quede atrás por falta de medios.

Sobre si habrá un aprobado general si las clases presenciales no se reanudan, afirma que "conviene saber cuanto antes qué va a ocurrir". Dice que los alumnos están trabajando con mucho esfuerzo, y aunque algunos alumnos tienen más dificultades que otros, hay que poner el esfuerzo en que todos puedan trabajar para no perder el curso y aprendizajes fundamentales. "No se trata de dar un aprobado general, sino de que los alumnos puedan ser evaluados con lo que realmente han podido trabajar", aclara.

"Hay que ver cómo va avanzando y si no se pueden recuperar las clases, qué medidas se van tomando", explica.

Seguro que te interesa...

Última hora sobre el coronavirus