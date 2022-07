PROGRAMA COMPLETO

Más de uno 20/07/2022

Programa completo de Más de uno. Rubén Bartolomé entrevista a Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales. En la tertulia Sergi Sol, Marta García Aller, Carmen Morodo y Rubén Amón debaten sobre la actualidad política. Más tarde, Begoña Gómez de la Fuente se reúne con Carlos Latre, Agustín Jiménez y Jesús Manzano en 'La Hora Guasa'. También entrevistamos a Leo Harlem y Carlos Iglesias, que nos han hablado sobre su experiencia rodando 'Padre no hay más que Uno 3'. Luego, Ángel Antonio Herrera habla no solo de la ebriedad que se produce al beber alcohol, si no de la ebriedad de vivir. Por último, Josemi Rodríguez-Sieiro y Rosa Belmonte repasan las revistas del corazón.