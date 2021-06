MÁS DE UNO

Más de uno 18/06/2021

Programa completo de Más de uno con Carlos Alsina. En la tertulia, Antonio Casado, Pilar Gómez y Rubén Amón debaten sobre la actualidad política. En La ínsula, Borja Sémper y Eduardo Madina reflexionan sobre si hay ideología tras el apoyo o rechazo a los indultos. En el segundo tramo, Robin Food da la receta para preparar unos calamares estofados. En La Cultureta hablamos de las calzadas romanas. Jorge Abad imagina cómo hubiese sido una entrevista de Alsina Turbina, cuando Alsina presentaba un morning en una radio musical, a la ministra Arancha González Laya. Por último, JF León pone el broche musical al programa al ritmo de la reina del jazz Sarah Vaughan cantando 'Somewhere over the rainbow'.