La Cultureta 5x42: Desde cuándo vamos a la playa

Hablamos también del documental sobre 'Parchís' que acaba de estrenarse en Netflix. ¿Cómo ha sobrevivido al paso de los años ese grupo que marcó la infancia de toda una generación? ¿Cuáles son las canciones que aún permanecen en el imaginario colectivo? Nuestros mejores radioyentes nos envían su opinión y anécdotas relacionadas con la serie y banda infantil más famosa de la España de los 80.

Además, en Pantallas, comentamos dos producciones sobre el magnate de la prensa estadounidense Roger Ailes: el documental 'Divide y vencerás' y la nueva serie de Russell Crowe 'La voz más alta'. Y por último hablamos de la quinta temporada de la serie británica 'Line of Duty', esta ficción policíaca destaca por romper con los clichés tradicionales del género televisivo. "El bien y el mal están muy desdibujados y no hay historias de amor que revienten la serie" señalan, solo es gente normal con la que el espectador se puede identificar y que se enfrentan a un mundo no tan normal.