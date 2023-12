'El Criticón' con Nacho Ibernón

Sé un CULTURETA por Navidad

Esta semana toca karaoke cultureta. No, no nos des las gracias. Feliz Navidad. Dice así: Tienes cena en tu casa, porque es Navidaaad. Cuñados cañazo enfrente, riesgo de verdad No tengo energía pero debo estar aquí Solo pienso en ser Cultureta para resistir Nada de amnistía, ni de Puigdemont Ni siquiera Borja Sémper como portavoz Yo sé que es jodido, tú menciona el Pompidou Si te atacan, parafraseas a Marcelo Proust Y grita SOY CULTURETA, ese es mi único dios Y si llegan las burlas crueles, no pasa nada, tú dices John Ford, Grita Onda Cero, no tengas miedo. Tú has visto Napoleóoooon, Varias veces además. No hables con tu suegra, tú a Mozart y a Mendelssohn Saca el holocausto, ya verás que risa, o a Aticus Finch Los nazis y Woody Allen es que no fallan, ya verás ya verás, y sino Harper Lee Tú solo repite el podcast en bucle y sin parar Si te pones en cultureta te dejarán cenar Así es que Jon Fosse, Spielberg y Murakami Luciéndote con el medievo, verán pedigrí ilustrado, en cultureta, hablando bien de Camuuuuus Si lo haces con fuerza, amigo, no te podrán abatir. Y grita SOY CULTURETA, yo soy de Rubén Amón. Y si llegan las burlas crueles, no pasa nada, tú dices EL CRITICÓN, Grita Onda Cero, no tengas miedo. Tú has visto Napoleóoooon, Varias veces además. No hables con tu suegra, tú a Brahms y a sir Elton John. Y si llegan las burlas Y si te insultan o no te dan bola no te preocupues. No hables con la gente, tú a Gabo y a Chesterton.