La Cultureta 7x09: Néstor Almendros, pintor de cine (con Óscar)

Aprovechamos el 90º aniversario del nacimiento de Néstor Almendros para detenernos en la figura de este director de fotografía español ganador del Oscar. Lo hacemos con Carlos Alsina, Rubén Amón, Rosa Belmonte, Guillermo Altares, Sergio del Molino y Nacho Vigalondo, que nos explica cuál es exactamente el trabajo de un director de fotografía en el cine.

Además, regresamos sobre El ala oeste de la Casa Blanca a propósito de las elecciones americanas: ¿ha envejecido bien? ¿Es una serie demasiado romántica? Además, recomendamos el documental 'Too funny to fail', que cuenta el mítico fracaso del mítico programa de humor The Dana Carvey Show, y el documental de Amazon sobre ETA.