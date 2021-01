Fotografía sonora en las UCI españolas: "Lo más difícil es cuando el enfermo es un compañero que ya sabe a lo que se enfrenta"

LEER MÁS El testimonio desesperado de los sanitarios frente a esta tercera ola de coronavirus

Juan Carlos Vélez recoge, una vez más, los conmovedores testimonios de los sanitarios españoles durante la lucha contra el coronavirus en las UCIs. Estas "fotografías sonoras", nítidas y honestas, muestran las historias que se viven a diario durante las últimas semanas en los hospitales de toda España.

La primera pertenece a una enfermera, que indica que el momento "más estresante y emotivo" es el de la intubación, porque los pacientes están conscientes y perciben lo que ocurre, aunque no pueden verles las caras, solo escuchar lo que intentan explicarles. Aquí, señala, surgen muchas interrogantes y preguntas sin respuesta. "Hay pacientes que se despiden pidiéndonos que apuntemos el nombre de cada uno de sus familiares para que nosotros podamos transmitir sus palabras", explica. Además, responde que una de las situaciones más difíciles es cuando el enfermo es un compañero tuyo, que "ya sabe a lo que se enfrenta y que sabe que va a cerrar los ojos y que, posiblemente, no los vuelva a abrir".

Otra de ellas es la que vive diariamente Ana Belén, celadora en el Hospital General de Ciudad Real. Cuenta que empuja una camilla que se dirige a la morgue, con un paciente Covid ya fallecido. "Esto no se me va a olvidar. Abajo solo suele haber dos personas de la funeraria y el jefe de servicios, pero ayer se coló la familia. Estaban destrozados, llorando, solo querían poder verlo por última vez. Yo también me puse a llorar", relata. Sin embargo, esta no es una situación excepcional, sino que "llevamos mucho tiempo así", comenta.

Pero también hay historias de superación, que invitan a seguir luchando. Este es el caso de un héroe de 10 años. Jesús Ledesma, enfermero del Hospital La Mancha Centro explica, emocionado, la de este pequeño que, tras 11 días ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos de este centro de Alcázar de San Juan, superó la enfermedad y que se ha convertido en la fotografía de la esperanza. "Fue como un chute de energía y buena vibración ante todo esto. Fue un momento súper bonito y emocionante", relata el enfermero.