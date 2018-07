Dolores de Cospedal: "El Estado tiene la obligación de garantizar el castellano como lengua vehicular"

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal , comenta toda la actualidad política en Más de uno con Carlos Alsina. Opina, entre otros temas, sobre la inmersión lingüística, la lucha de votos con Ciudadanos o la posición del PP sobre la "brecha salarial". Asegura también que "es absolutamente falso lo que dijo Álvaro Pérez, 'El Bigotoes' sobre mi marido; él sabe que no hay relación alguna".

LA DECISIÓN DEL TC SOBRE LA LOMCE

Sobre la anulación del TC de los artículos de la LOMCE que garantizaban la enseñanza en castellano, dice que "hay que buscar otra fórmula. La sentencia no pone en cuestión la libertad de elección de los padres. Buscaremos otra manera de garantizar ese derecho a estudiar en castellano". "Se trata de garantizar un derecho y hacerlo con sentido común", afirma.

En cuanto a si en Cataluña está garantizado que los alumnos puedan elegir estudiar en castellano, afirma que "el Estado tiene la obligación de garantizar la elección de la lengua vehicular en la educación en Cataluña. El formulario actual no lo hace de manera clara".

RELACIÓN CON CIUDADANOS

Recalca que para nada surge en este momento la cuestión de la inmersión lingüística por la pelea electoral con C'S, "no tiene nada que ver. El PP lleva recurriendo este tema en el TC muchos años". Además, habla de los Presupuestos Generales y Ciudadanos: "sin C’s no hay PGE". "La negociación de los presupuestos ahora mismo está parada, pero volveremos a recuperarla".

SOBRE LAS DECLARACIONES DE 'EL BIGOTES'

Con respecto a que 'El Bigotes' señalara a su marido en la comisión del Congreso que investiga la financiación del PP, la ministra responde que "Álvaro Pérez 'El Bigotes', en algunas cosas, es un difamador. Por ejemplo en lo que dijo ayer sobre mi marido". Vuelve a dejar claro que su marido se querellará contra 'El Bigotes', "porque lo que ha dicho es rotundamente falso". "Hay tantos intentos para difamar utilizando lo más sagrado que es la familia".

Defiende a su marido en este asunto y responde que "es absolutamente falso que mi marido, Ignacio López del Hierro, esté en los papeles de Bárcenas. Ni conoce a Álvaro Pérez, ni iba a la sede del PP". "Me molesta que los partidos políticos hayan comprado mensajes que son falsos".

BRECHA SALARIAL

A la pregunta de Carlos Alsina sobre qué es lo que no convence al PP sobre la propuesta de Ley de Unidos Podemos para acabar con la brecha salarial, explica que "hay una mesa de trabajo abierta al respecto. Se debe abordar este asunto desde el análisis y el rigor. Hay que ser efectivos"." Lo importante es estudiar la brecha salarial y proponer soluciones entre todos desde el análisis y el rigor...Unidos Podemos lo sabe".

HUELGA 8 DE MARZO

Deja claro también que desde el PP no están de acuerdo con la celebración de la huelga de mujeres del 8 de marzo, porque "no deberían hacerla solo las mujeres, sino mujeres y hombres". Opina "que puede ser un acontecimiento de impacto pero no le veo la trascendencia para las mujeres".

DIMISIÓN DE LUIS DE GUINDOS

Con respecto a cuándo dimitirá de Guindos ha dicho que dimitirá en los próximos días "puede ser esta semana o en 15 días".

También habla sobre si hay bicefalia en el PP entre Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal: "no hay división en el PP. Manda Mariano Rajoy, Soraya es mi compañera de partido y tenemos funciones distintas".

SERVICIO MILITAR

Por último, sobre el restablecimiento del servicio militar obligatorio en España, dice que "en este momento en España no se entendería el restablecimiento del servicio militar obligatorio".