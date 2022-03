María, refugiada ucraniana: "Lo único que podemos pedir es ayuda porque Putin no va a parar"

Para los refugiados ucranianos, el centro de atención de Pozuelo de Alarcón, Madrid, es el lugar de tránsito entre la vida que quedó atrás y la que tiene que comenzar. Para muchos otros ucranianos, su vida en España empezó hace varios años y llevan tiempo trabajando y formando parte de la sociedad española.

Es el caso de Gala, ucraniana que lleva casi 20 años viviendo en Getafe, que admite sentirse mucho más tranquila porque su hija y nietos han logrado llegar a España. "No dormía porque se quedaron allí y ellos son la única familia que tengo. Ahora estoy más tranquila porque estoy con ellos", explica con motivo del programa especial de 'Más de uno' desde el centro de atención de refugiados en Pozuelo.

Antes vivíamos bien, teníamos nuestra casa y hemos perdido todo; ahora vivimos cinco personas en la misma habitación

Gala cuenta que su hija María, que trabajaba en una panadería en Ucrania, se refugiaba en el sótano con sus hijos cuando sonaban las alarmas antiaéreas. Desde allí no había cobertura, por lo que Gala se asustó mucho al no poder contactar con ella. "Llamaba muchas veces y no tenía comunicación con ellos", dice recordando lo mal que lo pasó aquellos días. Aquellos bombardeos que sufrieron han provocado que sus nietos tengan ahora miedo de cualquier avión o helicóptero que escuchan aunque ya se encuentren a salvo.

En ucraniano, María confiesa que es difícil decir cómo se siente porque "antes vivíamos bien, teníamos nuestra casa y hemos perdido todo; ahora vivimos cinco personas en la misma habitación". Además, se muestra muy triste por todas las personas que se han quedado allí, quienes tienen que quedarse para cuidar de sus familiares mayores y enfermos.

María, refugiada ucraniana: "Es un grito de mi alma; por favor, ayudadnos"

"Rusia está matando a la población civil, atacando a escuelas, colegios y hospitales", dice entre sollozos María mientras pide la protección y la ayuda de los países europeos: "Es un grito de mi alma, por favor, ayudadnos".

A pesar de que ahora se encuentran seguros en España junto a su madre, María quiere volver a su país en un futuro y recuperar su vida perdida. "Lo que más deseamos es volver a Ucrania, no sé si en uno o dos años, pero es lo que queremos", insiste.

Andrei, sacerdote ucraniano en Getafe: "Aquí puedo hacer más que en Ucrania"

Desde Getafe, donde hay una abundante comunidad de ucranianos, nuestra compañera Diana Rodríguez detalla cómo desde la Parroquia de Santa Teresa de Jesús, barrio de Las Margaritas, ayudan y acompañan a los ucranianos refugiados que llegan a España. La particularidad de esta iglesia es que confluyen dos ritos; el latino, oficiado por el párroco Elkin; y el bizantino, el de la iglesia ucraniana, con el padre Andriy Stefanyshyn.

El padre Andriy estaba en Ucrania recogiendo a su mujer e hijo para traerlos a España justo cuando comenzó la guerra. En la frontera, le impidieron la salida porque era hombre y menor de 65 años. Después de muchas gestiones, Andriy ha podido volver a España gracias a un permiso del obispo de Kiev para que ayude desde aquí a todos los refugiados que llegan: "Aquí puedo hacer más que en Ucrania, podemos preparar todo lo que necesita la gente en Ucrania", explica.

'Cáritas con Ucrania', la coordinación y ayuda desde las fronteras

Carmen Gómez Barrera, representante nacional de Cáritas y responsable de la campaña 'Cáritas con Ucrania', explica cómo se coordina y canaliza toda la ayuda que la gente quiere aportar a los ucranianos. Desde su organización, se ha abierto una campaña para recoger la ayuda financiera a través de transferencias y bizum.

Desde el inicio de la guerra, Cáritas movilizó a sus voluntarios en los países fronterizos con Ucrania. "Ahora reorganizan sus servicios coordinados con los gobiernos locales para poder hacer un registro de las personas y poder acompañarlas a plazas oficiales de acogida, pero siempre en coordinación con otras ONG y los gobiernos locales", cuenta Carmen.

Es más efectivo coordinarse y centrar los esfuerzos en una buena planificación para que la ayuda dure en el tiempo

Las diferentes sedes de Cáritas se están viendo desbordados por la cantidad de ayuda y han avisado de que "no pueden gestionar más almacenes, no tienen espacio ni capacidad logística por ahora". Por ese motivo, Carmen insiste en que "es importante no dejarse llevar por los impulsos. Es más efectivo coordinarse y centrar los esfuerzos en una buena planificación para que la ayuda dure en el tiempo".

Los ucranianos que ya están en España también se están encargando de coordinar y enviar toda la ayuda posible a sus compatriotas. Lesia Komilova, ucraniana que ayuda en las donaciones, quiere agradecer a todos los españoles que se han volcado con los ucranianos y cuenta cómo todos juntos se unían en la parroquia de Getafe para rezar por Ucrania:"Sentimos un gran apoyo de España, muchas gracias".