LA HORA MÉDICA

Tertulia de médicos: Síntomas de la astenia y por qué hay que dudar de algunos estudios científicos

Con nuestros médicos Alberto García-Salido, Esther Holgado y Alfonso Fernández charlamos de la famosa astenia primaveral típica de esta época del año y de sus síntomas. ¿Cómo podemos diferenciar la astenia del cansancio cotidiano? ¿Qué signos se pueden observar en los niños para preocuparnos si esto ocurre? Además, comentamos un último estudio que desvela que hablar por el móvil más de 30 minutos a la semana aumenta el riesgo de hipertensión y planteamos dudas al respecto de estas conclusiones. ¿Son fiables estos estudios epidemiológicos? ¿Por qué no conviene normalizar la hipertensión? ¿Cómo se puede detectar la hipertensión en niños? La prevención de este tipo de enfermedades es esencial y pasa también por replantearnos el ritmo y estilo de vida que llevamos: no fumar, no beber en exceso, hacer deporte, evitar el estrés, etc.