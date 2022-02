Tertulia de Médicos: Los familiares y las personas allegadas a los pacientes que sufren cáncer

El Día Mundial contra el Cáncer se celebra el próximo 4 de febrero. Con este día el objetivo es fomentar la prevención y sensibilización para disminuir las muertes prevenibles y incentivar la toma de medidas. Por ello hemos querido hablar en Más de Uno con nuestra oncóloga, Esther Holgado, de los familiares y las personas allegadas de los pacientes de cómo pueden ellos gestionar la situación porque a ellos también les afecta.

Esther es oncóloga y nos cuenta que hay ciertos aspectos de la enfermedad que no se tienen en cuenta y qye también son fundamentales y es:

El entorno familiar.

La parte psicológica de los pacientes y familiares.

Asegura que cuando un paciente está diagnosticado de cáncer, todo lo que hace el entorno a su alrededor, lo que altera su vida, el apoyo que tiene, cómo lo vive el paciente... de esto la mayoría de las veces no se habla.

Lines Jareño, paciente de Esther y Rubén Conde, el marido de esta. Lines nos cuenta cómo cambió su vida tras una revisión médica. "Es impresionante lo que te cambia la vida, tus prioridades..." asegura. "Se lo contamos a nuestros tres hijos y hemos intentado normalizarlo. Para ellos es lo más justo y entendieran lo que iba a pasar" afirma.

En la consulta de oncología también se hablan de muchos aspectos psicológicos y sociales

El ciclo fértil de la mujer

A raíz de la canción de Rigoberta Bambini, hablamos de la edad fértil de la mujer. La menstruación o período, es el sangrado vaginal normal que ocurre como parte del ciclo mensual de la mujer. Todos los meses, su cuerpo se prepara para un posible embarazo y si no ocurre, el útero, se desprende de su recubrimiento. Esta es la sangre menstrual.

¿Cuándo de inicia la menstruación?

¿Por qué en unas chicas comienzan a los 11, otras a los 13, o a los 9? El mecanismo que hace eso es totalmente desconocido

Otra cuestión que también convendría mucho saber es qué está pasando ahí, qué es lo que regula, qué es lo que hace que la mujer pueda tener la regla con un poquito de variabilidad entre meses. Y eso es muy importante porque el que dirige la batuta del ciclo es tan sensible que cualquier pequeño cambio, una pequeña inflamación, una pequeña infección, un poco de estrés...

Regularidad no significa exactitud

El conocer exactamente el mecanismo íntimo que permite esa variabilidad eso nos vendría muy bien. Porque también hay mucha confusión con el tema de la regla: Regularidad no significa exactitud. Es decir, que se permite una variabilidad de unos días y que son normales, y que a la mujer no le pasa absolutamente nada. Es verdad que para ella es incómodo pero mientras te muevas en siete días de diferencia de tu periodo habitual, no tiene por qué pasar nada.