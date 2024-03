Tertulia de médicos: Cómo explicar a nuestros jóvenes lo que pasa con el sexo "to loco"

Las infecciones de transmisión sexual continúan aumentando, sobre todo, en adultos jóvenes. La gonorrea y la sífilis llevan más de 20 años de aumento con una incidencia que se ha multiplicado por 25 y 10 respectivamente y la clamidia se ha disparado en un 245% desde 2016. Así lo ha revelado el informe 'Vigilancia epidemiológica de las Infecciones de Transmisión Sexual en España 2022' elaborado por el Centro Nacional de Epidemiología (CNE) y el Ciber de Enfermedades Infecciosas del Instituto de Salud Carlos III.

"Se ha perdido el miedo a las ETS"

Según explica en 'Más de uno' la psicóloga y sexólogaArola Poch, este aumento exponencial de las enfermedades de transmisión sexual se debe a varios factores. En primer lugar, "se ha perdido el miedo a las ETS" porque la mayoría tienen tratamiento, algo que en los años 80 no ocurría. Ahora, se convierten en enfermedades crónicas que no son menos graves, pero ya no hay tanto miedo.

Por otro lado, a menudo se piensa "esto conmigo no va, a mí no me va a pasar", dice. Y por último, destaca la mala fama que tiene el preservativo por "cortar el rollo, quitar el placer, sentir menos", lo que afecta a que no se use tanto como antes.

El preservativo se suele usar mal

A todo esto, hay que sumar que el preservativo se suele usar mal porque, como la gran preocupación es el embarazo, la gente lo utiliza inmediatamente antes de que se produzca el riesgo.

"El preservativo se tiene que poner antes de iniciar cualquier contacto sexual", advierte el doctor Jesús de la Fuente, por lo que este es otro de los factores que hace que, a pesar de utilizar el preservativo, aumenten los contagios porque se utiliza mal.

Los datos reflejan que hay un problema de educación sexual entre los jóvenes. "Hay más inconsciencia que ignorancia por parte de los jóvenes", opina Arola, autora de los libros 'Las cosas claras', 'A mi rollo con mi cuerpo y mis emociones' y 'Lo normal es ser raro'.

También, hay mucha parte de presión a la hora de usar el preservativo y más preocupación por los embarazos, que por un posible contagio.

¿Cómo abordar la educación sexual de los jóvenes?

La educación sexual se debe hacer tanto en familias como en los colegios, pues cada uno aportará un punto de vista sobre el tema. "Como no hemos recibido educación sexual, no sabemos cómo tratarlo", cuenta Arola sobre cómo el tema de la sexualidad se trata en casa.

Por parte de los colegios, es importante que se aporte un conocimiento veraz, contrastado, quitar mitos y prejuicios, y "darles una perspectiva amplia de la sexualidad. No sólo con prácticas sexuales, sino también con sobre la identidad y la orientación sexual".

Con esto se debe buscar que los jóvenes sepan lo que están haciendo y sean, por tanto, más responsables durante sus relaciones sexuales.