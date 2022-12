CON JORGE ABAD

El villancico navideño de Maricarmen de Málaga

Jorge Abad nos trae el villancico de Navidad que nuestra oyente más fiel, Maricarmen de Málaga, ha compuesto dedicado a 'Más de uno' y, especialmente, para Alsina. Se trata de una versión de 'All I want for Christmas is you' de Mariah Carey, donde pide que le demos una sección en el programa.