El programa que pudo haber sido: Jorge Abad trae las entrevistas de Alsina que no salieron bien

Una semana más, Jorge Abad nos cuenta en Más de uno la cara B del programa que la audiencia desconoce. Esta vez, viene a contarnos que, a pesar de que muchos invitados que vienen a ser entrevistados por Alsina se emocionan con la entrada que realiza el presentador, hay otros que no tanto. "Los oyentes solo escuchan las reacciones de los invitados que salen bien, a los otros no, los has silenciado", le espeta a Alsina.

Para demostrarlo, nos trae el audio de la entrevista a Mario Tarancón, de Sigüenza, que, al oír la presentación de Alsina, le explica malhumorado "que ni una cosa bien ha dicho" y que "me estaban dando arcadas escuchándote".