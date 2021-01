El programa que pudo haber sido: Jorge Abad revela las aspiraciones internacionales de Carlos Alsina

Una semana más, Jorge Abad vuelve a Más de uno para hablarnos de las aspiraciones frustradas de Carlos Alsina. "No paran de ocurrir cosas en el mundo de internacional relevancia, que no te pillan a ti para contarlo, y yo sé que eso te hace sentir mal porque no estás ahí al frente para hacer un especial", señala Abad al presentador. "Voy a demostrar que este miércoles llamaste para intentar ponerte al frente de un especial de la toma de posesión de Joe Biden", le espeta Abad a Carlos Alsina.

Además, respecto al enfado del ministro José Luis Escrivá, Jorge Abad expresa su disgusto: "Deberías aprender de los grandes maestros a manejar ese tipo de situaciones tan incómodas". Para ello, recrea cómo hubiera sido la entrevista a Escrivá si su entrevistador hubiera sido Jesús Quintero.