CON JORGE ABAD

Jorge Abad nos trae a 'Más de uno' el trailer de la nueva película que están dirigiendo Diego Fortea y Pablo Díez que tiene a Carlos Alsina como protagonista. El periodista es un superhéroe que intenta parar los pies al villano doctor Josemius.

Carlos Alsina se viste de superhéroe en 'More Than One: La película' | Foto: Onda Cero