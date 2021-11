Javier Ruiz Taboada: "Sorpresa"

Me siguen sorprendiendo los atardeceres, los amaneceres y los tontos a las tres. Todavía me emociono con una melodía en el momento justo o con un recuerdo triste en un momento injusto. Nunca ha dejado de excitarme lo bueno por conocer y de inquietarme lo malo conocido. Me gusta que me quieran y querer, querer del verbo amar y también ese otro querer de hacer todo lo posible.

Debajo del mal y por encima del quien

Me gusta que me miren por debajo del hombro, por debajo del mal y por encima del quien. Pensar que no hay imposibles, que no hay nadie invisible, creer en el más acá y en las segundas oportunidades. Soñar con empezar de cero y de cero al infinito.

Me fascinan las personas que son felices aunque no lo sean, que se conforman con lo que no tienen, que viven como si no hubiera un ayer, sin importarle el mañana y que siempre tienen una sonrisa puesta con la que mirar al presente.

Me encanta leer lo que no está en los escritos, jugar al escondite con las palabras, dormir a pierna atada y sentir a manos llenas.

No perdamos la capacidad de sorprendernos, de sorprender, el gusto de cortar por lo insano, la fascinación por las pequeñas cosas, por los lugares con encanto.

Me sigue sorprendiendo la radio que se hace con el corazón en la boca y que es capaz de hacerle un nudo en la garganta a quien la escucha. La radio de cercanías. La que sigue funcionando gracias a las pilas "alcalinas".