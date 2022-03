Javier Ruiz Taboada: "Somos incapaces de no mirarnos al ombligo por cualquier hecho al que el resto del país está acostumbrado"

Consciente de que muchas veces puede que demos la impresión, los que desde aquí contamos cosas, de que la lluvia no es noticia si no diluvia en Madrid, de que la nieve no es noticia si no colapsa Madrid, de que los terremotos no son tales si no sacuden Madrid, de que no hay más atascos que los de la capital, de que si Putin no invade Madrid no hay más guerra en el mundo que valga….

Para que no nos acusen desde fuera de que siempre hablamos de Madrid cuando hay alguna inclemencia meteorológica, política, social o funcional, esta mañana me abstendré de comentar nada de lo del polvo en suspensión procedente del desierto con el que hemos amanecido esta mañana camuflando aceras y calles, terrazas y azoteas.

No quiero yo que al final alguien termine creyendo que somos unos flojos y no aguantamos una avispa en la lengua y, sobretodo, que somos incapaces de no mirarnos al ombligo por cualquier hecho al que el resto del país seguro que está más que acostumbrado y estas cosas forma parte de su día a día.

Así que no diré nada de este amanecer naranja, de este marrón que tenemos encima y debajo. De que parece que vivimos en Tatooine o en marte. Y siendo todo esto verdad en un tanto por cierto muy elevado, me gustaría dejar claro que, por poner un ejemplo, en el caso del volcán de la Palma nadie en Madrid estuvo hablando de la infinidad de erupciones volcánicas que hemos sufrido a lo largo de los siglos por estos lares.

Así que no voy a caer en la trampa de alimentar más esa bestia que nos mira siempre con ojos recelosos inyectados en sangre. No quiero pecar de presunción aireando que los mejores polvos son los que no echan aquí.

Así que, por mi parte, ni hablar del tema. Aunque esté todo hecho un asco y vayan a hacer su agosto los túneles de lavado de coches. Ya si eso cerraré con otro asunto, pero mañana.