Esto es lo que los psicólogos dicen de verdad sobre los "tóxicos" y los trastornos de personalidad (y te va a sorprender)

Es una tarde cualquiera y estás tomando un café con una amiga. Mientras remueves el azúcar, ella te cuenta entre suspiros cómo su pareja le hace sentir constantemente culpable, manipula sus emociones y, posteriormente, se disculpa con regalos o promesas vacías. Tú, con un nudo en la garganta, piensas: "Esto no está bien". Pero entonces ella añade: "Es que él tiene un trastorno de personalidad, no puede evitarlo".

Y ahí es donde empieza la confusión.

Hoy en día, vivimos en una era de etiquetas rápidas y diagnósticos de sobremesa. Basta con pasar unos minutos en redes sociales para encontrarse con términos como “narcisista”, “borderline”, “psicópata” o “tóxico” usados de forma casi intercambiable. La psicología se ha vuelto trending topic, y eso tiene sus luces… y sus sombras. Porque entre la creciente conciencia sobre la salud mental y el afán de explicar comportamientos dañinos, hemos empezado a confundir cosas muy diferentes.

¿Es lo mismo una conducta tóxica que un trastorno de personalidad? ¿Una persona que manipula o maltrata emocionalmente tiene necesariamente una condición clínica? ¿Dónde trazamos la línea entre lo patológico y lo simplemente inaceptable?

Nos adentraremos en ese territorio borroso y fascinante donde la psicología clínica se cruza con la experiencia cotidiana. Desenredaremos el mito de que todo mal comportamiento tiene una raíz psicológica profunda, y pondremos sobre la mesa una verdad incómoda pero liberadora: no toda persona difícil está enferma, y no toda persona enferma es difícil.

Entender la diferencia entre un trastorno de personalidad y una conducta tóxica, además de ser fundamental, puede ser clave para proteger tu salud emocional… o la de alguien a quien quieres.

¿Qué es realmente un trastorno de la personalidad?

Un trastorno de personalidad no es una moda ni un adjetivo, es una condición de salud mental seria y reconocida. Según la Asociación Americana de Psiquiatría, implica patrones de comportamiento, emociones y formas de pensar que son duraderos, inflexibles y se desvían significativamente de lo que se considera normal en una cultura. Estos patrones, que suelen manifestarse en la adolescencia o al inicio de la edad adulta, impactan negativamente en al menos dos áreas clave: la percepción de uno mismo y de los demás, la respuesta emocional, las relaciones interpersonales y el control de los impulsos.

Las causas de estos trastornos son complejas, tejiendo una red de factores genéticos (temperamento hereditario), experiencias traumáticas en la infancia y un entorno familiar desfavorable. El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5) clasifica diez trastornos de personalidad en tres grandes grupos:

Grupo A (excéntricos o extraños): paranoide, esquizoide y esquizotípico.

paranoide, esquizoide y esquizotípico. Grupo B (dramáticos o impulsivos): aquí encontramos los más popularizados: antisocial (marcado por el desprecio hacia los derechos ajenos y posible comportamiento criminal), límite o borderline (caracterizado por un intenso miedo al abandono y relaciones inestables), histriónico y narcisista.

aquí encontramos los más popularizados: antisocial (marcado por el desprecio hacia los derechos ajenos y posible comportamiento criminal), límite o borderline (caracterizado por un intenso miedo al abandono y relaciones inestables), histriónico y narcisista. Grupo C (ansiosos): evitativo, dependiente y obsesivo-compulsivo.

Es fundamental destacar la baja prevalencia de estos diagnósticos. La literatura especializada habla de apenas un 1-3% de trastorno antisocial, menos del 1% de narcisismo y alrededor del 2% de trastorno límite. Además, quienes los padecen suelen tener poca conciencia de sus dificultades, creyendo que su comportamiento es normal, y requieren intervención especializada (psicoterapia y, en ocasiones, farmacoterapia). Sin un tratamiento adecuado, las consecuencias pueden ser graves en el trabajo, las relaciones y con la ley.

Conductas tóxicas: el malestar no es un diagnóstico

El término "toxicidad" no figura en ningún manual diagnóstico. Es una palabra que hemos adoptado para describir coloquialmente aquellos comportamientos que nos generan malestar, estrés o desgaste emocional. Diversas fuentes coinciden: una conducta tóxica no es una enfermedad mental, sino un patrón de acciones dañinas que puede tener múltiples orígenes.

Laura Gutiérrez, psicóloga general sanitaria, subraya que la toxicidad no se considera un trastorno mental, aunque sí puede estar vinculada a experiencias de vida difíciles o a trastornos subyacentes como los de personalidad, el trastorno bipolar o el estrés postraumático. Como aclara la experta, aunque una persona con un trastorno de personalidad pueda mostrar conductas tóxicas, no todas las personas "tóxicas" tienen una enfermedad mental.

Entre las características más comunes atribuidas a las conductas tóxicas, Laura destaca las siguientes:

Comportamientos manipuladores: desde el chantaje emocional hasta el famoso "gaslighting" (hacer dudar a la otra persona de su propia percepción) y la negativa a asumir responsabilidades.

desde el chantaje emocional hasta el famoso "gaslighting" (hacer dudar a la otra persona de su propia percepción) y la negativa a asumir responsabilidades. Críticas constantes, negatividad, envidia o victimismo: que buscan generar ansiedad o culpa en la otra persona.

que buscan generar ansiedad o culpa en la otra persona. Control y vigilancia excesiva: junto con una dependencia desmedida, rabietas y dificultad para aceptar límites.

junto con una dependencia desmedida, rabietas y dificultad para aceptar límites. Falta de empatía y respeto hacia las necesidades ajenas.

Es crucial entender que todos podemos mostrar conductas dañinas en momentos de estrés, y esto no nos convierte en "personas tóxicas". El psicólogo Rafael García Cano advierte que etiquetar a alguien de "tóxico" es una simplificación y estigmatización. Propone hablar de "personajes tóxicos" para referirse a personas emocionalmente inmaduras y egoístas que absorben a los demás. "Un individuo no es intrínsecamente tóxico; son las relaciones las que se vuelven tóxicas cuando ambas partes repiten patrones disfuncionales", coinciden los expertos.

La crucial diferencia: trastorno vs conducta

Para desentrañar la confusión y entender cuándo estamos ante una condición de salud mental o simplemente frente a comportamientos dañinos, la experta Laura Gutiérrez nos ayuda a observar sus principales diferencias.

Según Gutiérrez, la naturaleza de ambos conceptos es fundamentalmente distinta. Un trastorno de personalidad es una condición de salud mental reconocida, con criterios diagnósticos claros y establecidos en manuales como el DSM-5, lo que le confiere una base clínica sólida. En cambio, una conducta tóxica no es un diagnóstico médico; es más bien una descripción coloquial de comportamientos que provocan estrés o sufrimiento en los demás, un término acuñado en el lenguaje popular para referirse a dinámicas perjudiciales.

En cuanto a su duración y patrón, Gutiérrez explica que un trastorno de personalidad se caracteriza por un patrón persistente y rígido que se manifiesta desde la adolescencia o la edad adulta temprana y afecta diversas situaciones de la vida de la persona, siendo inflexible en su presentación. Por otro lado, una conducta tóxica puede ser temporal o situacional. La persona puede comportarse de manera sana en otros contextos o, incluso, mejorar si sus circunstancias cambian, lo que demuestra una mayor maleabilidad en el comportamiento.

Una de las diferencias más significativas que Laura Gutiérrez subraya es la conciencia del problema. En los trastornos de personalidad, suele existir poca conciencia o incluso una fuerte negación; la persona a menudo cree que su comportamiento es normal o que son los demás quienes tienen el problema, lo que dificulta la búsqueda de ayuda. Por el contrario, alguien con una conducta tóxica puede reconocer que está actuando mal y, en ocasiones, intentar corregirlo, aunque en algunos casos también pueda haber una intencionalidad consciente de manipular o dañar.

Las causas probables también son distintas, según la experta. Gutiérrez señala que los trastornos de personalidad son el resultado de una combinación compleja de factores genéticos, temperamento y experiencias tempranas de trauma (como abuso o negligencia), que configuran patrones profundamente arraigados. Las conductas tóxicas, en cambio, pueden estar relacionadas con traumas, pero también con malas estrategias de afrontamiento, baja autoestima, inseguridades o, incluso, trastornos mentales subyacentes que no son específicamente trastornos de personalidad.

En lo que respecta a la prevalencia, Laura Gutiérrez enfatiza que los trastornos de personalidad son poco comunes. "Solo un pequeño porcentaje de la población cumple los criterios diagnósticos", con cifras que rondan el 1-3% para el trastorno antisocial, menos del 1% para el narcisismo y alrededor del 2% para el trastorno límite. En contraste, Gutiérrez aclara que "cualquier persona puede mostrar comportamientos tóxicos en algún momento de su vida, y no existen cifras oficiales porque no es un concepto clínico", lo que indica su carácter más universal y menos patológico.

El impacto en las relaciones también varía significativamente, según la experta. Laura Gutiérrez explica que en los trastornos de personalidad, las relaciones son "a menudo caóticas, manipuladoras o distantes, y la persona que los padece causa y sufre un deterioro significativo en su vida social y laboral, debido a la rigidez de sus patrones". Las conductas tóxicas, si bien hacen que los vínculos "se tornen desagradables o agotadores, pueden mejorar si se establecen límites y la persona busca modificar su conducta", lo que ofrece un margen para la resolución y la mejora.

Finalmente, el tratamiento y pronóstico difieren considerablemente. "Un trastorno de personalidad requiere intervención psicológica o psiquiátrica especializada (psicoterapia y, a veces, medicación), y el pronóstico varía, siendo un proceso generalmente largo y complejo", indica Gutiérrez. En el caso de las conductas tóxicas, "no es un trastorno, por lo que trabajar la gestión emocional, establecer límites o acudir a terapia (individual o de pareja) puede cambiar radicalmente la dinámica de la relación", ofreciendo una vía de mejora más accesible y menos medicalizada.

El peligro de confundir

Usar términos como "narcisista" o "psicópata" para referirse a alguien "tóxico" banaliza trastornos muy graves. La psicóloga Silvia Congost, especialista en autoestima, dependencia emocional y conflictos de pareja, y destacada conferenciante lo enfatiza: los verdaderos trastornos de personalidad están asociados a daños cerebrales y no van a cambiar por simple voluntad. Asimismo, la psicóloga Ramani Durvasula, citada por 20minutos, recuerda que los narcisistas auténticos buscan control y poder, y siempre muestran falta de empatía, grandiosidad y un profundo sentido de derecho, mientras que una persona "tóxica" puede tener comportamientos dañinos en algunas relaciones, pero mostrar empatía en otras.

Además, muchos rasgos que consideramos "tóxicos" –como el egoísmo, la negatividad o la necesidad excesiva de aprobación– pueden derivarse de experiencias traumáticas, modelos familiares disfuncionales o inseguridades. Congost subraya que entre la patología y la salud plena existen muchísimos grados; hay personas con rasgos desagradables que siguen siendo funcionales. Etiquetar a alguien como "tóxico" puede, irónicamente, servir para desresponsabilizarse y no analizar nuestro propio papel en la relación.

Ahora bien, solo los profesionales de la salud mental (psicólogos y psiquiatras) están capacitados para diagnosticar un trastorno de personalidad. Autodiagnosticarse o diagnosticar a otros basándose en información de internet es arriesgado y puede impedir que alguien reciba la ayuda adecuada. Tras una conducta tóxica, puede existir un trastorno mental subyacente (de personalidad, bipolaridad, estrés postraumático). Si sospechamos un trastorno, lo correcto es derivar a la persona a un especialista para una evaluación completa.