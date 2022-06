Javier Ruiz Taboada: "No sé por qué hacemos tantos esfuerzos por intentar evitar extinguirnos"

Si necesitamos que cada año por las mismas fechas, en relación a los mismos fenómenos normales o paranormales, nos tengan que recordar cada quince minutos que, por ejemplo, primero baja la bola, luego suenan los cuartos y a continuación las doce campanadas.

Que cuando hace mucho calor hay que ponerse a la sombra, beber agua en abundancia, encender el aire acondicionado (si se tiene o puede) o no salir a correr a las 12 del mediodía a cuarenta grados al sol. Que si hace mucho viento no hay que quedarse parados debajo de las cornisas y de los balcones.

Que si hay tormentas eléctricas es preferible no esconderse debajo de un árbol ni llevar un pararrayos en la mano. Que en verano hay que tener cuidado en las piscinas, no perder de vista a los niños pequeños o que con bandera roja no se puede uno bañar en la playa.

Que si va a nevar y no llevamos cadenas en el coche hay que abstenerse de viajar. Que si no tienes entrada y está el aforo completo no hay que acercarse al concierto o al partido o a la fiesta de pijamas.

Si necesitamos que cada año, por las mismas fechas y las mismas cosas, nos estén recordando cada quince minutos lo que nos deberíamos saber de memoria o si tuviéramos sentido común, no sé por qué hacemos tantos esfuerzos por intentar evitar extinguirnos.