Javier Ruiz Taboada: "Si llueve, porque es un incordio. Si no llueve, porque hay sequía"

Si llueve, porque es un incordio. Si no llueve, porque hay sequía.

Si sube el paro, porque es un desastre, que lo es. Si baja el paro, porque no sube lo suficiente.

Si sales a la calle a protestar, porque eres un antisistema. Si no sales a la calle a manifestarte porque eres el sistema.

Si estás en contra de la guerra, porque eres un flojo. Si estás a favor de ella, porque eres muy rarito, que lo eres.

Si toman medidas, porque ya es tarde. Si no se toman medidas, porque son una panda de inútiles.

Si sube el IPC, porque no hay quien compre. Si baja, porque no suben las pensiones.

Si se invierte en lo que sea, porque no tienes lo que hay que tener. Si no se invierte en nada, porque tienes lo que no hay que tener.

Si te ofendes, porque no tienes aguante. Si no te ofendes, porque eres una seta.

Si subes, porque ¿dónde irás?. Si bajas, porque ¿para qué subes?

Si comparas, porque eres odioso. Si no comparas, porque vas de listillo.

Si eres culto, porque eres un pedante. Si no lo eres, porque pareces analfabeto funcional.

Si eres de unos, porque eres un facha. Si eres de los otros, porque también eres un facha.

Si tienes dinero, porque algo malo habrás hecho. Si no tienes un duro, porque algo no habrás hecho bien.

Si te pica, porque te rascas. Si no te pica, porque no hay donde rascar.

Si eres optimista, porque eres un pringado, si eres pesimista, porque eres un pringado.

Si escribo esto, porque vaya tonterías dice este tío. Si no lo escribo, porque otro mes que no cobro.

Total que, todo mal, y así sucesivas mentes.