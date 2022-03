Javier Ruiz Taboada: "Inflación"

No sé qué problema tiene la gente con los precios. Con lo fácil que es dejar de comprar si uno no está de acuerdo o no puede con ellos.

Todo el mundo está estos días comentando la subida de la gasolina, pues no echen, que se fastidie el coche, a usted qué más le da, si el que no va a funcionar va a ser él.

Que la luz está por las nubes, ya despejará y bajará por su propio peso y, si las nubes no levantan, vivan a oscuras, que para lo que hay que ver, o plastifíquense de arriba abajo para paliar el frio y no tener que ducharse, además, el frio es sugestión.

Que no llegan a fin de mes, plántense en el día doce. A partir del día doce si le han visto que no se acuerden. No se suele decir llegado ese momento: “tierra, trágame”, pues eso.

Que sube el precio del papel higiénico, venga, no me vengan con historias, que seguro que les quedan decenas de rollos de los que compraron para el confinamiento.

Que no les da el sueldo para comprar aceite de girasol, pues coman pipas, de calabaza a ser posible, o hagan la mayonesa con Diesel, que seguro les trae a cuenta.

Que no tienen dinero para hacer la compra, empiecen ya la operación biquini que luego se les pasa el arroz y llega el verano y en la piscina todo son flotadores.

De verdad, no se preocupen tanto por la inflación. que la inventaron para pasar el dato.

Además, hay cosas que no tienen precio, aférrense a ellas.