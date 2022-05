Javier Ruiz Taboada: "Frente a las almas de destrucción pasiva..."

El martes fue el día de Job, del santo, o del santo Job para ser más ex santos, pero para estas santidades antes de ayer es hoy y siempre. así que armémonos de paciencia, una vez más.

Porque frente a las almas de destrucción pasiva, frente a los hechos cotidianos, frente a las frentes fruncidas… o despliegas un paraguas, qué digo un paraguas, una sombrilla, un sombrajo, un porche, un voladizo de paciencia o puedes acabar arrancándote los pelos como si no hubiera un ayer o, como Putin, apuntarte a un bombardeo.

La paciencia es la esperanza de una lámpara encendida, que dijo no sé quien, una de las mayores virtudes, que dicen que dijo Shakespeare y eso que su origen etimológico se refiere al que sufre. El paciente. Pero como nos gusta buscar nuevos significados a los conceptos para adaptarlos a nuestras necesidades, la paciencia se ha convertido en una virtud positiva propia de personas maduras, seguras e inteligentes.

Tener paciencia en un momento dado es fácil, lo que resulta realmente complicado es mantenerla en el tiempo. El truco de contar hasta diez se ha quedado obsoleto, es preferible cantar hasta mil.

Paciencia ficción en muchos casos, aunque pa ciencia la de Alberto Aparici.

Y lo voy a dejar aquí porque me estoy calentando y la paciencia con el calor se derrite, me voy a callar porque si me pongo a híper ventilar os dejo sin aire… ¡Ommm, Ommm!