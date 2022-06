Javier Ruiz Taboada: "Ya estamos en verano, época ideal para no repostar, para apagar la luz"

Ya estamos en verano. Una época ideal para iniciar procesos de escucha, escribir manuales de resiliencia, para dimitir, para cambiar los ciclos, para acelerar medidas, para la moderación, para refundar partidos, para levantar trincheras, para no repostar, para apagar la luz, para hacerse el tuerto, para pagar incendios, para no perder tiempo, para cambiar el móvil, el fijo y el espíritu santo, para tirarse a la piscina, para barrer la playa, para fichar estrellas, para ganar torneos, para perder la ración, para ajustarse el cinturón del biquini, para hacer la Colada y la Tizona, para echar a volar, para lucir el IVA, para tentar al diablo, para ir de rebajas, para no caer enfermos, para parar un tren, para echarles de comer aparte.

Ya estamos en verano. No descarto una ola de frío.