Marta García Aller: "Si la DANA ha cogido por sorpresa a las autoridades, tendrán que asumir responsabilidades"

Ha sido una noche muy larga. Con agua por todas partes. Miedo y frío. Mucho miedo. Un miedo que en Valencia llegó mucho antes que la alerta de Protección Civil. Porque para cuando a las ocho y cuarto de la tarde sonó el pitido del peligro en los móviles de cientos de miles de valencianos con una alerta, avisando de que evitar cualquier desplazamiento, muchos estaban ya atrapados en sus coches.

Ha sido una noche de inundación y colapso por los efectos de la Dana en la Comunidad Valenciana, también en Albacete. Colapso de carreteras, de calles y viviendas.De fábricas. De líneas de tren y de metro. Y colapso del 112. Las autoridades niegan que el 112 haya estado colapsado, pero que no daba a basto está claro. Mucha gente atrapada ha tenido que pedir ayuda desesperadamente por redes sociales porque no podían hablar con Emergencias tras horas intentándolo. Hay descampados que parecen océanos, coches naufragados, gente que no podía salir esta noche de las tiendas donde se refugiaron porque el agua había subido mucho.

En la ciudad de Valencia hay cientos de personas rescatadas de las inundaciones que han pasado la noche en pabellones. Pero faltan mantas y alimentos para todos porque los almacenes de la Cruz Roja están precisamente en las zonas afectadas. No está claro todavía cuánta gente ha desaparecido ni cuántos muertos deja esta Dana.

La magnitud del desastre no está clara todavía, pero sí empieza a estarlo que los sistemas de alerta se activaron tarde. El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat no activó la alerta roja hasta este mismo martes. ¿No deberían haberse activado antes? ¿Tardó demasiado Protección Civil en pedirle a la gente que no saliera de casa?

La prioridad está en el rescate, pero faltan explicaciones. Por ejemplo, la de si fue buena idea que el Gobierno actual, el de Carlos Mazón, cerrase la Unidad Valenciana de Emergencias creada precisamente para coordinar todos los servicios de emergencia en caso de desastres naturales por considerarlo un gasto innecesario.

¿Moraleja?

Si los efectos de la Dana han cogido por sorpresa a las autoridades, tendrán que asumir responsabilidades.