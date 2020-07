LA VOZ DEL OYENTE CON ARTURITO

Arturito asegura que sus últimas tropelías en Más de uno se deben a que... no era él, sino su hermano gemelo, Pedrito, quien intervenía. Pretende así conseguir renovar en antena. "Estaba en mi confinamiento en la casa de Joserra de la Morena y él apareció primero con buenas intenciones, luego me sonsacó cosas de la radio, me golpeó y me encerró para sustituirme", cuenta el niño mísero.