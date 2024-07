El universo de los cassettes "popularísimos" en el último podcast de Edu Galán

El pasado mes de mayo se celebró en San Sebastián una competición muy original; se trataba del primer campeonato del mundo de rebobinar cassettes. A propósito de este encuentro, en 'Más de uno' recordamos este objeto ahora 'vintage' y hablamos de la influencia del cassette en España.

El bonito ejercicio de bucear en cosas que ya no existen

El escritor y guionista Edu Galán acaba de publicar en Onda Cero Podcast 'Casete', una serie documental que se centra en el cassette como estudio sociológico del humor español en su tiempo (desde principios de los años 60 hasta los años 90).

"No se trata de hacer un ejercicio nostálgico, sino algo divertido", advierte su autor en 'Más de uno'. Así, la idea de crear el podcast 'Casete' surgió por recordar un formato que ya no existe de una España que tampoco lo hace ya.

Me dedico a los cassettes popularísimos, sus copias piratas y todo lo que rodea eso

"Me encanta bucear en cosas que ya no existen de un tiempo que parece tan cercano", dice Edu Galán hablando desde el propio cassette o de cómicos olvidados como Emilio el Moro o Manolo de Vega.

A raíz del cassette, la conversación gira en torno a otras cosas que antes se hacía, como robar antenas. "Era el bucle infinito de las antenas; te la robaban y tú robabas otra", recuerda Galán.

Lo mismo ocurría con los tapones de las ruedas o cuando te colaban un billete falso, que tú intentabas volverlo a colar. "Por una parte era miserable y por otra, era muy comunitario", opina.

Una reivindicación de la cultura popular a través del cassette

En el podcast Galán se dedica "a los cassettes de clase baja", como los de chistes o aquellos cuya portada estaba impresa por un lado y por la otra estaba blanco. "Me dedico a los cassettes popularísimos, sus copias piratas y todo lo que rodea eso", cuenta.

En definitiva, "este podcast es una reivindicación de la cultura popular" para colocarla en su sitio, pues a menudo se nos olvida que las vidas de muchas personas circularon alrededor de determinados "artefactos" como las cintas de cassettes de chistes.

La Cassettería: Una fábrica de cassettes

Luis González, dueño de La Cassettería -fábrica de cassettes-, promotor musical y editor de cassettes para grupos y artistas, cuenta cómo fueron sus inicios en La Cassettería para recuperar cassettes de todo tipo, incluso para videojuegos.

"Vimos que en España no había ningún sitio donde se hiciesen las cassettes. En la pandemia, buscamos las máquinas que ya no se venden en cualquier lado, sino de segunda mano, y nos pusimos a ello", cuenta Luis.

Con los cassettes que ya no utilizamos en casa, La Cassettería se encarga de recogerlos para reutilizarlos o darles salida comercial. Lo que Luis recomienda, sin embargo, es "tener siempre a mano un walkman y escucharlas".