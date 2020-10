¿Quién era realmente Marilyn Monroe?

En Más de uno repasamos la vida de la mítica Marilyn Monroe de la mano de la ilustradora y escritora María Hesse, que el día 5 de noviembre publica el libro 'Marilyn'. En él explica que la famosa actriz que murió a los 36 años de una sobredosis y participó en 22 películas, entre ellas 'La tentación vive arriba', 'Los caballeros las prefieren rubias', 'Con faldas y a lo loco' o 'Vidas rebeldes', era una mujer valiente y liberada sexualmente, pero a la vez frágil e insegura.

Asegura que era una mujer vulnerable y que todo el mundo quería un pedacito de ella. Era tan insegura que no se valoraba como actriz y seguía acudiendo a sus profesores.

¿Quién era Marilyn – Norma Jeane Baker?

Tuvo una triste infancia como niña abandonada. Nunca conoció a su padre y su madre no se ocupó de ella (por problemas económicos y emocionales), por lo que pasó por varias casas de acogida.

Además, heredó de su madre el amor por el cine, que trabajaba como cortadora de negativos. Por ello, la llamó Norma Jeane, por su actriz favorita, la actriz de cine mudo Norma Talmadge, y Jeane por la también actriz Jean Baker.

A los 16 años se casó con James Dougherty, para evitar ir a un orfanato.

Marilyn y el cine

Comenzó su carrera como modelo fotográfica por casualidad (en la fábrica donde plegaba paracaídas) a su primera prueba en la Fox (1946). Allí nace Marilyn Monroe: "Marilyn" se lo sugieren por la actriz de musicales Marilyn Miller y "Monroe" lo elige ella, apellido de la abuela.

En sus primeras películas estuvo encasillada en papel de rubia tonta y mujer-objeto, imagen que traspasó las líneas del cine y se extrapoló a su imagen real, "es lo que casi todo el mundo piensa de ella", dice. Por lo que acabó teniendo una conflictiva relación con los grandes estudios, que no le dejaban elegir papeles.Asimismo, le pagaban menos que a otras actrices a pesar de que poco a poco iba ganando fama.

Su consagración llegó con el film 'Los caballeros las prefieren rubias', 'Cómo casarse con un millonario' y 'La tentación vive arriba'.

Marilyn, el sexo y los hombres

Marilyn consideraba que el sexo era diversión -mujer liberada- y un arma. Asimismo utilizaba la belleza como una doble arma: "quizá el hecho de ser guapa, de que me consideren guapa y deseable, me ha obligado a demostrar más que a los demás, y esa necesidad me llevaba a presionarme a mí misma hasta el límite, siempre obsesionada con mejorar".

En cuanto a los hombres de su vida, están James Dougherty, con un primer matrimonio anodino; luego se casó con Joe DiMaggio y más tarde con Arthur Miller. Este último acabó humillándola (consideró que no estaba a su altura: "cayó en mis manos un cuadernillo suyo en el que describía su decepción conmigo y nuestro matrimonio. Sus comentarios despectivos llenaban renglones en los que me describía como una niña bonita pero vacía, y decía avergonzarse de estar a mi lado. Algo se rompió aquel día, nunca pude recomponerlo", llegó a decir la actriz.

Otros hombres importantes en su vida fueron su representante, Johnny Hide, los hermanos Kennedy, Elia Kazan y Frank Sinatra.

