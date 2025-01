La leche materna, una gran desconocida que "salva vidas"

Cristina Pedroche dio las Campanadas en Antena 3 junto a Alberto Chicote con un vestido confeccionado con 8.500 cristales creados a partir de su propia leche materna. De la leche que Cristina fue guardando y conservando durante su primera lactancia, cuando nació su hija Laia, hace un año y medio.

Un vestido –dijo luego la propia Cristina- como reivindicación de la protección a la infancia. Y estaba bien traída esa representación porque la leche materna es la primera gran defensa con la que contamos cuando nacemos, no solo por lo que nos nutre, por lo que nos alimenta, sino también por lo que nos ayuda en la inmunización, como barrera contra patógenos para los que los bebés no están todavía protegidos.

La leche materna, una gran desconocida

Carmen Pallás, doctora y Jefa del Servicio de Neonatología en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, compara la leche materna con la galaxia porque "es un fluido de una complejidad que no nos podemos ni imaginar" y, además, se conoce todavía muy poco sobre ella, pues hasta hace poco no se le ha prestado la suficiente atención.

La leche materna no sólo cambia según va creciendo el niño o la niña, sino que incluso se va modificando a lo largo del día. También, es diferente la leche que mama el niño cuando empieza a mamar en una toma, que la del final.

"Es algo de una complejidad que no nos podemos hacer idea y sigue siendo una gran desconocida a pesar de que la supervivencia humana ha estado garantizada gracias a la leche materna", insiste Carmen.

Una protección contra las enfermedades muy graves

Los niños alimentados con leche materna, además de tener menos infecciones, la mayoría de los estudios han demostrado que también tienen un mejor desarrollo cognitivo. Para los niños prematuros o enfermos, existen bancos de leche por si sus madres no pueden amamantarlos.

Estos bancos de leche existen gracias a mujeres que generosamente donan su leche durante semanas o meses "para que estos niños enfermos puedan tener leche materna que les protege de enfermedades muy graves", explica la doctora especialista en la materia.

En España, de todas las donantes aproximadamente el 25% son mujeres que han tenido a sus bebés ingresados en una unidad neonatal. Por otro lado, están las mujeres donantes en duelo, que fallece su bebé y durante el duelo "mantienen la extracción de leche sabiendo que ésta llega a otros niños".

¿Qué hay que hacer para ser donante de leche?

Para ser donante de leche hay que confirmar que la mujer está sana y se realizan analíticas para descartar una serie de infecciones que se pueden transmitir a través de la leche. Antes había restricciones según las dietas de la madre -se rechazaba a mujeres vegetarianas-, pero la ciencia ha avanzado mucho en este campo y ya no se rechaza a las vegetarianas, pues en muchos casos su leche es hasta mejor que la de una mujer omnívora.

Se les realiza una entrevista detallada, se les da una serie de consejos y "la mayoría de las mujeres que se acercan para poder ser donantes de leche, son aceptadas". Sin embargo, a día de hoy todavía en España hay mucho desconocimiento al respecto de esta práctica y muchas mujeres no saben que existe la donación de leche materna.

La leche de donantes salva vidas

Sara Cervigón es donante de más de 100 litros de leche materna mientras también amamanta a su bebé. En España, de todas las donantes aproximadamente el 25% son mujeres que han tenido a sus bebés ingresados en una unidad neonatal. Por otro lado, están las mujeres donantes en duelo, que fallece su bebé y durante el duelo "mantienen la extracción de leche sabiendo que ésta llega a otros niños".

Cuando descubrió el banco de leche, Sara aprovechaba por las tomas de las noches que hacía su niña para sacarse leche para que ella tuviera durante el resto del día. Luego, durante el día, gracias a la ayuda de sus padres, aprovechaba también para extraerse leche.

La importancia de la donación, una actividad "absolutamente altruista"

Carmen Pallás prefiere que no se compare a las donantes de leche con nodrizas porque éstas últimas lo hacían por dinero. Además, los niños alimentados por nodrizas tenían el doble de mortalidad que los niños alimentados con leche de su propia madre.

Estudios realizados en Francia muestran que sobre el siglo XVII y XVIII, "morían 100 niños por cada 1000 nacidos vivos si se alimentaban con leche de su madre; si se alimentaban con leche de una nodriza morían 200 y si la nodriza se los llevaba al campo se morían 400 de cada 1000", detalla Carmen, pues las nodrizas trataban de alimentar, mejor que nada, a su propio hijo.

Esto, sin embargo, no tiene nada que ver con las donantes, cuya leche "lo que hace es salvar vidas" y su lactancia es "absolutamente altruista".

En España se ha mejorado mucho en materia de lactancia

La lactancia necesita de contacto físico, algo que se ha empezado a redescubrir en España en la década de los 90, cuando se dejó de separar tanto a los recién nacidos. "Lo hemos estado haciendo muy mal durante muchos años y sabíamos muy poco", dice Carmen sobre la falta de apoyo que muchas mujeres han recibido durante la lactancia.

El instinto de amamantamiento lo tiene el niño y no la madre, pero si en las primeras horas de vida al niño se le somete a alguna intervención que no sea adecuada, ya no se va a "agarrar bien" y eso requiere de apoyo profesional.

En nuestro país los médicos expertos llevan muchos años trabajando sobre esto "y estamos mejorando mucho, pero todavía nos queda".