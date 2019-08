Todo sobre el tomate: "¿Es una fruta o una hortaliza?"

Nadie está completamente seguro de si el tomate que tanto nos gusta, es una fruta, o por el contrario, una hortaliza. Para el departamento de agricultura de Estados Unidos el alimento es una hortaliza por su forma de consumo, sin embargo biológicamente el tomate es el fruto de la planta.

Para Paco Belmonte los mejores son los chiquititos, los que más sabor acumulan. Nos explica que la primavera y el verano son las temporadas que más incrementan el consumo de tomate, pero que día a día y desgraciadamente, el mercado holandés va ganando terreno ante el producto nacional.

El experto en tomates ecológicos aclara como tener una tomatera en casa, "es una planta compleja que echa muchos brotes y hay que ir quitándolos. No es una planta sencilla de cuidar, las condiciones climáticas y la calidad del agua es fundamental" añade que no es fácil tener tomates en casa y que la productividad es mucho menor, pero merece la pena la satisfacción de comerte el tomate que has cultivado tú mismo.

J. M. Mulet, profesor titular de biotecnología (área de bioquímica y biología molecular) en la Universidad Politécnica de Valencia y especializado en el estudio molecular de las plantas. Nos desmiente el mito de que las plantas transgénicas son peores. "Transgénico solo hace referencia a una tecnología que permite mejorar el tomate, hacerlo más sano, o más resistente a plagas o a condiciones meteorológicas, por ejemplo."

Concluye diciendo que en este momento no hay ningún tomate transgénico comercializado, pero que cuando se popularicen, serán mejores y más baratos.

Nuestros oyentes nos cuentan como les gusta más el tomate, en ensalada, gazpacho o en pantumaca con jamón o fuet. Además le explican a Fina como envasar al vacía las conservas de tomate.