No hay edad para volver a estudiar: centros de educación para personas adultas

La vuelta al cole no es únicamente para niños y adolescentes. A día de hoy, miles de adultos empiezan sus clases en centros o aulas públicas de educación de personas adultas distribuidos por toda la geografía española. Uno de esos centros es el CEPA Sierra Norte, quese encuentra en Torrelaguna, en la Sierra Norte de Madrid.

Allí, cada año se matriculan cerca de 500 alumnos, distribuidos en 8 municipios y turnos de mañana y tarde. Esta mañana nos desplazamos hasta una de sus aulas donde Julia, la profesora, realiza la clase de iniciación en la que se presentan los alumnos para conocerse. En la pizarra, juegan a hacer una sopa de letras con sus nombres.

Clases de inglés, informática, idiomas...

Diego Redondo, director del centro, explica que allí se imparten todo tipo de clases: de secundaria, clases de español para extranjeros, inglés, informática, robótica, pruebas de acceso a la Universidad y ciclos formativos, etc.

Estos centros son públicos y totalmente gratuitos, por lo que anima a todo el mundo a inscribirse en su centro más cercano ahora que acaba de empezar el curso. "Son centros que dan oportunidades para seguir estudiando con unas metodologías diferentes porque no aprende igual un adulto que un niño", dice Diego.

En la Comunidad de Madrid hay un total de 70 centros de educación para personas adultas y cualquiera puede en el que quiera. El de Torrelaguna, en concreto, imparte clases en municipios de todo su ámbito comarcal de la sierra de Madrid.

¿Cuesta más trabajo aprender de mayor?

Marta Portero, doctora en neurociencia y profesora de Psicobiología de la Universidad Autónoma de Barcelona, desmonta la creencia generalizada de que cuanto más mayores somos, más nos cuesta aprender. "El cerebro puede aprender durante toda la vida y esto tiene muchos beneficios", defiende.

Los procesos de plasticidad del cerebro -la base biológica que nos permite aprender- son más rápidos y eficientes durante los primeros años de vida y adolescencia. En la edad adulta hay una disminución de esa plasticidad, lo que explica por qué algunas tareas cognitivas requieren de más esfuerzo.

El cerebro puede aprender durante toda la vida y esto tiene muchos beneficios

Sin embargo, un exhaustivo estudio de la Universidad de Harvard demostró que la edad del rendimiento máximo depende de la tarea que realicemos. Es decir, hay algunas funciones cognitivas que tienen ese "pico" en edades muy avanzadas. Por ejemplo, esto se vio en las pruebas de vocabulario, donde los participantes más mayores -de entre 65 y 75 años- obtuvieron los mejores resultados.

En definitiva, no es cierto que durante el envejecimiento se pierda la capacidad de aprender, sino que "depende de la tarea o habilidad cognitiva que realicemos", asegura Marta.

El conocimiento previo para aprender

A la hora de fomentar el aprendizaje en el aula, es importante tener en cuenta el conocimiento previo sobre la materia que tienen los alumnos.

No es tanto la edad que tenga esa persona, sino el conocimiento previo que tenga

"Un factor que predice el rendimiento que puedes tener al aprender algo nuevo es el conocimiento previo que se tiene", explica la neurocientífica que, insiste, "no es tanto la edad que tenga esa persona, sino el conocimiento previo que tenga".

Rosalía, la alumna más mayor de la clase

Rosalía Rodríguez, natural de Badajoz, es la alumna más mayor de esta clase. Nos cuenta que se pasó toda la vida trabajando en el campo recogiendo aceitunas y bellotas, entre otras actividades. Como buena estudiante, ella siempre quiso continuar con sus estudios, pero "éramos muy pobres y no teníamos dinero". En su época y en su pueblo, únicamente estudiaban los hijos del secretario, del médico o del alcalde.

Siempre quise estudiar, pero éramos muy pobres y no teníamos dinero

"Me gusta estudiar lo que he aprendido para que no se me olvide”, cuenta Rosalía, que desde el 2005 es alumna de este centro al que, según dice, únicamente ha faltado por motivos médicos.

Entre las materias que les imparten, Rosalía ha aprendido informática y a utilizar algunas redes sociales como WhatsApp y Facebook. Además, a través de un grupo de Whatsapp se comunica con unas monjas de clausura con las que habla y comparte vivencias.

Lorenzo, de Erasmus en Estonia con 64 años

Otro de los alumnos de este centro es Lorenzo Barroso, de 64 años que está en el último curso para sacarse secundaria. Lorenzo, además, ha combinado sus estudios en Torrelaguna con una movilidad a Estonia dentro de un proyecto Erasmus +.

Para Lorenzo, "se está sacando la espinita" porque a los catorce años tuvo que dejar de estudiar y anima a aquellas personas que tengan una edad parecida a la suya a que lo prueben por que es una gran oportunidad.