Las preguntas de Amón: "¿Dirá Sánchez que el fracaso de la operación Eurogrupo es del PP?"

1. ¿Hay que cambiar el nombre de Nadia Calviño por el de Nada Calviño?

2. ¿Dirá Sánchez que el fracaso de la operación Eurogrupo es del PP?

3. ¿Ha terminado ya la fiesta organizada en el chalé galapagarense de Iglesias?

4. ¿Dónde exiliarías al rey demérito? Estoril me parece un buen sitio. O Roma, donde nació. O la capital de Botsuana, Félix.

5. ¿Os ha tranquilizado saber de fuentes cercanas a Juan Carlos I que los 65 milllones no eran una comisión, sino un regalo? Me recuerda al Cluedo. El crimen no fue con el candelabro, sino con la llave inglesa.

6. La diputada de Unidas Podemos, Gloria Elizo, vicepresidenta tercera del Congreso, exige la abdicación de Felipe VI. ¿No es un poco prematuro proclamar reina a la princesa Leonor? Recordemos que es mujer y que solo tiene diecipocos años.

7. ¿Recordáis dónde estabais el día del gol de Iniesta hace diez años? Los días históricos se diferencian de los normales por esta clase de recuerdos.