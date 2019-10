Las preguntas de Amón: "¿Por qué no se le organiza a Sánchez un debate consigo mismo, con todos los Sánchez que conocemos?"

1.- ¿Para cuándo una entrevista de Pedro Sánchez en Onda Ruedo?

2.- ¿Y no es más extemporánea y extravagante aún la campaña del ex ministro Montoro? Vale, es verdad, que vivimos gracias a sus Presupuestos, pero echarle de menos, no echamos de menos al gran recaudador.

3.- Esta pregunta no es mía. La hizo Isabel Díaz Ayuso a propósito de la resurrección de Franco. Ahí queda eso. Y leído, no improvisado, ¿eh?

4.- Sánchez acepta un debate a cinco. ¿Por qué no se le organiza consigo mismo, o sea, con todos los Sánchez que conocemos? El ungido por Susana Díaz, el rebelde y antisistema, el plurinacional, el candidato del Ibex, el patriotero

5.- ¿Os creéis si os digo que un juez obliga a Podemos a readmitir a un ex diputado por no ser afín a Podemos? La sentencia sostiene que Miguel Vila fue represaliado. Ya veréis como cunda la jurisprudencia.

6.- ¿No os parecen maravillosas las razones que ha esgrimido el presidente provincial de Vox en Zamora, Alcina, Javier Alcina, para dimitir? [[LINK:INTERNO|||Audio|||5d95a71a7ed1a858701025ad|||“Pienso que, hoy en día, mi marcha es mejor que mi presencia en el partido”.]]

7.- ¿No os parece fabuloso que Sánchez se parezca cada vez más a Rajoy, y que Casado se parezca cada vez más a Sánchez?