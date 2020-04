Las preguntas de Amón: "¿Se van a quedar en el campo nuestras cosechas?"

1.- ¿No os parece que antes de hablar de regreso a la normalidad debería saberse cuántos infectados hay, quién se inmuniza y durante cuánto tiempo, conocer la letalidad del virus y tener medios para rastrear y testar la enfermedad? Las cuatro preguntas se las hace Kiko Llaneras en El País. Citemos la fuente.

2.- ¿Y cómo vamos a volver a la normalidad después de la irresponsabilidad que los padres demostraron ayer convirtiendo las calles en Disneylandia?

3.-¿Se van a quedar en el campo nuestras cosechas? El desempleo no anima a los trabajadores españoles. Y los inmigrantes no pueden venir.

4.- Sánchez anuncia que podrá recuperarse la actividad deportiva. Para quien la tuviera, ahora bien, ¿Os queda claro cuánto tiempo se puede salir, por dónde se puede ir, si es obligatorio llevar mascarilla y si puede utilizarse la bicicleta? No, no os queda claro. Porque no está claro.

5.- Pedro Sánchez deja claro en su espacio Aló presidente que él mismo pilotará desde la Moncloa el proceso de desescalada. ¿A qué película os recuerda?

6.- ¿Es posible que los 288 muertos de ayer nos parezcan una buena noticia porque son pocos?

7.- ¿Ha muerto Kim Jong Un? El rumor crece. Y tardaremos en saber la verdad. Recordad que su padre murió en un tren porque quiso.