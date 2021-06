Las preguntas de Amón: "¿Sería capaz de indultar el Gobierno a Brahim Ghali si terminan condenándolo?"

1.- ¿Qué garantías le dio el Gobierno español a Ghali y que extralimitaciones hubo cuando se alojó al líder polisario en un hospital del Logroño?

2.- ¿Estaba en los planes del uno, el Gobierno, y del otro, Ghali, que acabara en la Audiencia Nacional respondiendo de presuntos delitos de torturas, de violación y de genocidio?

3.- El juez Pedraz considera que no son necesarias medidas cautelares. Y que no interpreta riesgo de fuga. ¿Y no era acaso rescatarlo la iniciativa del avión que fletó Argelia y que tuvo que abortarse en plena travesía?

4.- ¿Sería capaz de indultarlo el Gobierno si terminan condenándolo?

5.- ¿Qué reflexión os suscita la reflexión que hizo el abogado de las presuntas víctimas de Ghali, José Manuel Romero, a propósito de la separación de poderes?

6.- Junqueras será uno de los indultados. ¿De verdad que es necesario convertirlo al mismo tiempo en uno de los principales tahúres de la mesa de diálogo? Sánchez lo blanquea por todas partes y con todos los medios.

7.- ¿Cómo van a hacer Casado y Arrimadas para sortear una imagen con Abascal en la plaza de Colón? La obligación sanitaria de llevar cubiertos la boca y la nariz convierte el vodevil en un baile de máscaras.