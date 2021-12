Las preguntas de Amón: "¿Qué sentido tiene esperar hasta el miércoles para tomar medidas restrictivas y consensuar una estrategia nacional?"

1.- ¿Qué os parece esta solución que ofrecen desde Ciudadanos en Extremadura para combatir la crisis energética? Habéis escuchado bien, batamantas para extremeños.

2.- ¿Por qué no combatimos el coronavirus con oporto, friegas de alcohol y sanguijuelas?

3.- ¿Para qué coño compareció ayer Sánchez a las 11 de la mañana? Pues para anunciar que no anu

4. ¿Qué sentido tiene esperar hasta el miércoles para tomar medidas restrictivas y consensuar una estrategia nacional?

5.- ¿Es consciente Sánchez de la improvisación, del desamparo y del desconcierto que provoca aplazar las decisiones a 48 horas antes de la cena de Nochebuena?

6.- Entiendo que nos sorprendiera la primera ola, incluso la segunda, pero ¿no es desconcertante que la sexta se nos haya presentado como un accidente cuando ya conocíamos su evolución en los países homologables a España?

7.-¿No es el tiempo precisamente el arma más letal del que se vale el coronavirus para prosperar multiplicarse?

Y media...

¿La influencia de un periodista es proporcional a los regalos navideños que recibe? No he recibido ninguno, y me hace ilusión pensar que es por mi integridad, pero mucho me temo que….