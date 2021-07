Las preguntas de Amón: "¿Por qué el PP se obstina en especular con el franquismo?"

1.- Pues no lo creía necesario, Carlos, pero parece que un día como hoy, 21 de julio de 2021, parece necesario responder algunas preguntas troncales. De las que entran, vamos. La primera de las cuales es: ¿Qué es una democracia?

2.- ¿Qué es una dictadura?

3.- ¿Qué es un golpe de Estado?

4.- ¿Está justificado y por qué un golpe de Estado?

5.- ¿Qué entendemos por separación de poderes?

6.- ¿Por qué el PP se obstina en especular con el franquismo?

7.- Música de testimonio, Fran, por favor... Y no, esta vez no voy a evocar el pasaje confesional de García Page. Pero sí voy a dar testimonio de un episodio de popularidad que me sorprendió ayer en una terraza madrileña en presencia de Marta y de Rafa. Porque se me acercó un viandante. Y con muy buenos modales no acertó a identificarme, pero sí a relacionarme con un gremio profesional.

Aquí está la séptima pregunta. ¿A qué gremio me vinculó el amable transeúnte? Al de portero de discoteca. Pero no de discoteca del pijerío, sino de tugurio de bajos fondos de Orense.