Las preguntas de Amón: ¿Es cierto que el PP, VOX y Ciudadanos han organizado un complot al bueno de Mariano?

1.- Pues tuvimos aquí el viernes a Mariano Rajoy. Y procede evocar, ya que hablamos de preguntas, una pregunta que hizo Alsina al expresidente. Y también procede evocar la respuesta.

2.- ¿Es cierto que el PP, VOX y Ciudadanos han organizado un complot al bueno de Mariano?

3.- Yolanda Díaz ofrece a la bendición del Papa su candidatura a la presidencia del Gobierno. ¿Quién pierde más con la imagen? Se trata de lo contrario, pero me temo que la operación ahuyenta en partes iguales a votantes que a feligreses.

4.- Un juez impide la excarcelación de Juana Rivas hasta que no se esclarezca si cometió o no cometió abusos sobre su propio hijo. ¿Ha salido ya el vídeo de Irene Montero reclamando la libertad de la condenada?

5.- Las empresas cancelan las comidas y cenas de Navidad para prevenir de los contagios. Se trata de una medida coyuntural, pero ¿por qué no aprovechamos y se cancelan para siempre?

6.- ¿Qué es peor que un villancico…? Un villancico versionado.

7.- La crisis energética amenaza con prolongarse durante 2022 y malograr todas las previsiones económicas. ¿Hemos de entender que un año es también un periodo transitorio?

Y MEDIA

Página deportiva, no me escondo, ¿o es que acaso no os pareció fascinante la maniobra de adelanto de Verstappen, justo cuando….?